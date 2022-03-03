Италия

Керманич Ювентусу підбив підсумки першого матчу проти Фіорентини у Кубку.

Туринський Ювентус напередодні зумів здобути перемогу на полі Фіорентини у рамках першого півфінального поєдинку Кубку Італії завдяки автоголу суперників у компенсований час (1:0).

Фіорентина — Ювентус 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі після завершення зустрічі зробив висновки стосовно гри своєї команди та поділився ними з журналістами.

"Ми маємо привітати Фіорентину, бо вони провели дуже змістовний матч. Це була важка гра для нас, довелося витримали кілька гострих контратак, а іноді навіть щастило.

Проте команда добре контролювала ситуацію на полі, і у звичайних ситуаціях не було жодного ризику для наших воріт. Ювентус оборонявся організовано і часто навіть розміщався досить високо.

У нас також були сприятливі ситуації на чужій половині, у яких ми могли би бути більш небезпечними, але перемога у Флоренції ніколи не дається легко.

Мені сподобалося, як ми сьогодні були організовані та ризикували лише у контратаках. Ми знали, що Фіорентіні подобається грати флангами і робити простріли, аби не було загрози контратаки через центр. Через це ми мали більше тримати м'яча на своїй половині.

Команда показала ознаки зрілості, бо сьогодні нам не вистачало дуже багатьох гравців, тому це й був складний матч.

Аке виступив добре, сьогодні всі були у порядку, але, гадаю, Данило подав приклад, показавши себе гравцем найвищого рівня.

На щастя, Дібала, Ругані та Бернардескі повернуться завтра, аби додати нам нової енергії. А зараз, я б волів відкласти убік цю гру.

Відносно ситуації у чемпіонаті, хочу сказати наступне: для скудетто потрібно буде 84-85 очок, без усіляких сумнівів. Ми мали б здобути їх усі, що дуже складно, але я думаю, що за календарем хоча б одна з трьох команд зможе набрати 84 очки. Проте, ідіть і запитайте наших суперників, скільки очок потрібно їм для скудетто, а не мене!", — заявив італійський наставник.

У наступній грі туринський Ювентус буде приймати на своєму полі Спецію.