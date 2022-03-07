Италия

Керманич неаполітанців підсумував поразку від Мілану.

Напередодні неаполітанський Наполі у важкому домашньому поєдинку проти Мілана зазнав мінімальної поразки (0:1).

Наполі — Мілан 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "південців" Лучано Спаллетти після закінчення гри оцінив виступ його підопічних звітним вечором.

"Вони виграли, а ми програли. Наполі добре розпочав, перегравав суперників. Можливо, у деяких ситуаціях мали зробити інший вибір, але після рестарту ми припустилися кількох помилок і не були достатньо проникливими, щоб створити гольові моменти.

Ми пропустили гол, якого можна було уникнути, однак тоді Мілан краще захищався.

Коли у вас є гравці з певними якостями, ви їх використовуєте та можете прикрити відсутність інших якостей. Якщо для вас пройде все добре, то вам не потрібно буде настільки виснажувати себе фізично.

Нам не вистачало деяких гравців, а інші були не в повній формі. Наприклад, Фабіан Руїс має пошкодження, тому його потрібно використовувати обережно.

Якщо ви завжди граєте матчі, знаходячись у верхній частині таблиці, як ми сьогодні ввечері, то рівень підвищиться. Якщо ви не можете впоратися із тиском, то перемогти стає практично неможливо.

Люди створені дуже по-різному, у них свої характери та почуття. Це той рівень тиску, із яким ви повинні справлятися в такому місті, як Неаполь, тому, якщо ви не можете впоратися з цим тиском, ви повинні залишатися осторонь.

Запевняю вас, завтра вранці я буду на базі з підготовленим планом тренувань. Якщо ви вважаєте, що завтра я не повернуся на роботу, то ви помиляєтесь", — підсумував італійський спеціаліст.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє на виїзді проти Верони.