Италия

Італійський нападник може змінити клуб.

Мойзе Кін може залишитися в Турині після завершення оренди в Ювентусі, оскільки Торино мріє підписати його.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Торіно хоче замінити ним форварда Андреа Белотті, контракт якого з клубом закінчується в кінці цього сезону.

"Бики" сподіваються підписати Кіна на умовах оренди з опцією покупки, але враховуючи, що він в оренді у "б'янконері" до 2023 року, вони можуть бути змушені трохи почекати.

Нагадаємо, що ПСЖ має намір зміцнити лінію нападу наступного літа і хоче повернути Кіна.