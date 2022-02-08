Франция

Парижане хотят подписать итальянского форварда.

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает портал Calciomercato.

ПСЖ намерен укрепить линию нападения следующим летом и хочет вернуть Кина. Итальянский форвард выступал в парижском клубе на правах аренды в сезоне 2020/21.

Кин перешел в Ювентус в августе минувшего года на правах аренды из Эвертона. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 26 поединков в футболке "бьянконери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Месси не покинет ПСЖ до чемпионата мира в Катаре.