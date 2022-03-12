Италия

Наставник туринського коллективу висловився щодо останніх результатів команди.

Головний тренер Торіно Іван Юріч прокоментував останні результати своєї команди.

Окрім того, фахівець висловився щодо майбутнього матчу з Інтером.

"Останнім часом ми відчували нелюбов до нас з боку суддів — так було і в матчі з Болоньєю, так було і проти Венеції, коли не зарахували гол Белотті. У нашої команди забрали багато очок.

Інтер? Нам під силу обіграти будь-кого. Ми змогли встояти в матчі проти Ювентусу, тому я налаштований на позитивний результат", — наводить слова Юріча Sky Italia.

Відзначимо, що матч Торіно — Інтер відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "бики" зацікавлені у форварді Ювентуса.