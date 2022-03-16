Италия

Міланський клуб планує підписати івуарійського форварда.

Нападник Аякса Себастьєн Алле потрапив в сферу інтересів міланського Інтера, повідомляє видання Gazzetta dello Sport.

Представники Інтера провели зустріч з агентом Алле і обговорили деталі можливого трансферу. Амстердамський клуб хоче отримати за свого футболіста біля 35 мільйонів євро.

Чинний контракт Алле з Аяксом розрахований до червня 2025 року.

Цього сезону 27-річний гравець провів 34 поєдинки у складі "біло-червоних", забивши 32 голи і віддавши 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Інтер також розглядає можливість підписання захисника Торіно Бремера.