Захисник Барселони Сержиньйо Дест потрапив в сферу інтересів Наполі, повідомляє портал Calciomercato.

Наполі хоче підсилити правий фланг оборони влітку і спробує підписати Деста. В підписанні американського фулбека також зацікавлена Рома.

Чинний контракт Деста з Барселоною розрахований до червня 2025 року.

Цього сезону 21-річний гравець провів 26 поєдинків у складі каталонців, відзначившись трьома асистами.

Раніше повідомлялося, шо Наполі також розглядає можливість підписання півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре.