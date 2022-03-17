Італійський клуб хоче підписати американського футболіста.
Сержиньйо Дест, Getty Images
17 марта 2022, 18:34
Захисник Барселони Сержиньйо Дест потрапив в сферу інтересів Наполі, повідомляє портал Calciomercato.
Наполі хоче підсилити правий фланг оборони влітку і спробує підписати Деста. В підписанні американського фулбека також зацікавлена Рома.
Чинний контракт Деста з Барселоною розрахований до червня 2025 року.
Цього сезону 21-річний гравець провів 26 поєдинків у складі каталонців, відзначившись трьома асистами.
Раніше повідомлялося, шо Наполі також розглядає можливість підписання півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре.