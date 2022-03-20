Италия

Керманич Мілану розповів про перемогу над Кальярі.

У рамках 30-го туру італійської Серії A Мілан зумів здобути важку гостьову перемогу над сардинським Кальярі (1:0).

Кальярі — Мілан 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "россонері" Стефано Пьолі розповів про свої враження від цієї гри на прес-конференції після матчу.

"Кожна гра зараз є важливою. Мені сподобалася гра команди, навіть коли ми не змогли забити у першому таймі, тому що грали якісно та інтенсивно. Кальярі створив нам проблеми, але це неминуче, коли у вас є дві команди з такою сильною мотивацією здобувати перемогу.

Ми хотіли б забити більше і сьогодні знову кілька разів були близькими до голу, але головне — підсумкова перемога. Ми багато працюємо, але ми також знаємо, що все ще є чотири команди, які можуть виграти Скудетто.

Немає сенсу заглядати надто далеко вперед — попереду довгий шлях, і нам треба зосередитись лише на своїй грі.

Мені пощастило, що в мене є пара гравців, які дуже розумні та вміють читати прогалини в обороні суперників. Кальярі сьогодні були дуже агресивні на флангах, тому ми мали більше місця в центрі, а вони були вимушені встигати за ними. Усе стає простішим, коли у вас є розумні гравці, які так добре читають гру.

Чого нам не вистачало у попередніх іграх, так це забитих голів, а потім намагатися контролювати цю перевагу, що насправді не лежить у нашій природі. Я був радий сьогодні, що ми повели в рахунку і продовжували намагатися забити більше, саме такий настрій нам потрібен.

Ми проаналізували останні матчі та зрозуміли, що це компрометує наші результати. Якщо ми добре атакуємо, ми будемо захищатися краще. Ми просто не пристосовані для глибокої оборони.

Стосовно бійки під кінець гри, Майк Меньян сказав мені, що від фанатів за воротами лунали расистські заклики. Завжди сумно, коли таке відбувається, ніхто цього не заслуговує", — підсумував італійський спеціаліст.

У наступному турі Мілан зіграє вдома проти Болоньї.