Италия

Головному тренеру команди звільнення не загрожує.

Керівництво Ювенуса має намір змінити состав свого тренерського штабу у сезоні-2022/23 — резюмує Football Italia повідомлення італійських ЗМІ.

У цьому сезоні Юве утретє поспіль вилетів у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та на 7 очок відстає від Мілана, що лідирує у Серії А, що ніяк не робить сезон успішним.

Єдиним трофеєм, який ще може виграти Ювентус, є Кубок Італії, у першому матчі півфіналу якого “стара синьора” перемогла Фіорентину.

Але головному тренеру Массіміліано Аллегрі можна не перейматися — його місце роботи поза загрозою. Мова йде про кількох його помічників.