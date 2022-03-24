Италия

Туринський клуб веде перемовини з Атлетіко.

Ювентус розглядає можливість викупу нападника Альваро Морати і веде перемовини з Атлетіко, повідомляє видання AS.

"Бьянконері" мають право викупу Морати за 35 млн євро, але хочуть добитися від Атлетіко зниження вартості гравця. Туринський клуб готовий запропонувати за іспанського форварда 15 млн євро, після того як вже заплатив 20 млн євро за два сезони оренди.

Цього сезону 29-річний гравець провів 40 поєдинків у складі Ювентуса, забивши 11 голів і віддавши 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що нападник Пауло Дібала залишить Ювентус вільним агентом.