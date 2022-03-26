Италия

Римляни можуть зіткнутися з фінансовими труднощами.

Півзахисник Сєргєй Милинкович-Савич може покинути Лаціо наступного літа, повідомляє видання Il Messaggero.

Лаціо може зіткнутися з фінансовими труднощами і тому розглядає можливість продажу одного зі своїх лідерів. Римляни хочуть отримати біля 80 мільйонів євро за сербського хавбека.

Інтерес до 27-річного гравця проявляють Ювентус, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, ПСЖ та Інтер.

Раніше повідомлялося, що Лаціо запропонував п’ятирічний контракт захиснику Мілана Алессіо Романьолі.