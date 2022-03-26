Римляни можуть зіткнутися з фінансовими труднощами.
Сєргєй Милинкович-Савич, Getty Images
26 марта 2022, 17:39
Півзахисник Сєргєй Милинкович-Савич може покинути Лаціо наступного літа, повідомляє видання Il Messaggero.
Лаціо може зіткнутися з фінансовими труднощами і тому розглядає можливість продажу одного зі своїх лідерів. Римляни хочуть отримати біля 80 мільйонів євро за сербського хавбека.
Інтерес до 27-річного гравця проявляють Ювентус, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, ПСЖ та Інтер.
Раніше повідомлялося, що Лаціо запропонував п’ятирічний контракт захиснику Мілана Алессіо Романьолі.