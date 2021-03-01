Италия

Полузащитник Ромы забил более 11-ти мячей за сезон.

Жордан Верету, отличившийся в проигранном Милану матче 24-го тура чемпионата Италии, стал первым французом, выступающим за итальянский клуб, которому удалось забить в XXI веке за сезон более 10 голов во всех турнирах — сообщает ОРТА.

На счету полузащитника Ромы 10 голов в Серии А и 1 мяч в Лиге Европы, где следующим соперником "волков" будет Шахтер.

Ранее из французов в Италии подобный рубеж четырежды покорялся Мишелю Платини — в сезонах 1982/83, 1983/84, 1984/85 и 1985/86.

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