Англия

Аутсайдер АПЛ попытается заполучить полузащитника Ромы в январе 2022 года.

Ньюкасл готов начать переговоры с Ромой по трансферу Жордана Верету – сообщает Foot Mercato.

Верету пришел в Рому в 2019 году за 18,5 миллиона евро из Фиорентины, а в нынешнем году 28-летний полузащитник дебютировал за национальную сборную Франции и уже провел в ее составе 5 матчей.

Верету за свою карьеру выступал за Нант (146 матчей во всех турнирах, 15 голов), Астон Виллу (29, 0), Сент-Этьенн (43, 4), Фиорентину (75, 15) и Рому (105, 22).

Ранее сообщалось, что владельцы Ньюкасла хотят выкупить Интер.