Италия 27 марта 2022, 17:35 Рома узгодила контракт із воротарем Бенфіки У наступному сезоні Міле Свілар перейде до Роми. Міле Свілар, Getty Images 27 марта 2022, 17:35 Рома підписала попередній контракт з воротарем Міле Свіларом — повідомляє Tuttomercatoweb. Контракт 22-річного голкіпера з Бенфікою добігає кінця у червні 2022 року. Угода з Ромою розрахована до червня 2027 року. Свілар провів 1 матч за національну збірну Сербії та зіграв 20 матчів за першу команду Бенфіки. Раніше повідомлялося, що Рома хоче подовжити контракт із Мхітаряном. Люди Миле Свилар Команды Бенфика Рома Источники Tutto Mercato Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте