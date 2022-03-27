Италия

У наступному сезоні Міле Свілар перейде до Роми.

Рома підписала попередній контракт з воротарем Міле Свіларом — повідомляє Tuttomercatoweb.

Контракт 22-річного голкіпера з Бенфікою добігає кінця у червні 2022 року. Угода з Ромою розрахована до червня 2027 року.

Свілар провів 1 матч за національну збірну Сербії та зіграв 20 матчів за першу команду Бенфіки.

Раніше повідомлялося, що Рома хоче подовжити контракт із Мхітаряном.