Италия

Нідерландський півзахисник залишить римлян улітку.

Рома вже обмірковує варіанти поведінки на трансферному ринку найближчим літом, шукаючи варіанти поповнити бюджет.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, римляни не розраховують на Джастіна Клюйверта, який наразі виступає за Ніццу на правах оренди, та готові його продати.

Зазначимо, що у поточному сезоні нідерландський вінгер провів 21 матч, у яких відзначився п'ятьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Рома розпочала переговори із Мхітаряном щодо нового контракту.