Италия

Маноло Портанова та його спільники постануть перед судом.

Атакуючий півзахисник Дженоа Маноло Портанова постане перед судом Сієни 7 червня 2022 року за згвалтування 21-річної жінки 30 травня 2021 року — повідомляє Football Italia з посиланням на RAI Toscana.

Разом з ним звинувачення по цій справі висунуті трьом його спільникам, один з яких є неповнолітним.

Слідство у цій справі тривало 10 місяців, після чого прокурор Нікола Маріні передав його до суду.

21-річний Портанова є гравцем молодіжної збірної Італії та грав за Ювентус (4 матчі в усіх турнирах, 0 голів) та Дженоа (22, 1).