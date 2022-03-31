Италия

Англійський клуб ладен не шкодувати грошей на гравця в топ-формі.

Доволі часто в кар'єрі футболістів трапляються випадки, коли вдала зміна місця роботи суттєво покращує поточний стан їх функціональної форми.

У цьому сезоні подібний процес ми можемо спостерігати відносно нападника італійської Роми Теммі Абрагама, який ще за рік до цього перебував на задньому плані в стані лондонського Челсі.

Наразі 24-річний гравець є не просто одним із основних виконавців "вовків", а ще й демонструє стабільну результативність, за 40 матчів забивши 23 голи та віддавши 4 гольові передачі.

Подібні показники у відносно молодому віці на трансферному ринку ніколи не залишаються непоміченими, тому Абрахам швидко став однією з цілей англійського Манчестер Юнайтед на прийдешнє трансферне вікно.

І хоча Рома вже встигла виказати заперечення будь-яким розмовам про трансфер футболіста, оновлена пропозиція "червоних дияволів" точно змусить римський клуб подумати ще раз.

Як повідомляє італійська преса, ідеться про 100 млн фунтів стерлінгів відступних за повернення Абрагама до АПЛ, що більш аніж у 2,5 рази перевищує суму, яку Рома заплатила Челсі за його придбання влітку минулого року.