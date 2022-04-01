Италия

Таке звинувачення висунув прокурор Федерації футбола Італії.

Після проведення позслідування, прокуратура Федерації футболу дійшла висновку, що включення до складу Наполі Станіслава Лоботки, Аміра Ррахмані та Піотра З'єлінськи на матч з Ювентусом не було випадковим — повідомляє La Repubblica.

Під час першого матчу у 2022 році, Ювентус — Наполі, до складу Наполі було включено троє гравців, які не відбули карантин у повному обсязі та не встигли здати необхідні тести.

Винуватцями цього рішення прокуратура вважає президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса та головного лікаря Наполі Раффаеле Каноніко, який не повідомив про порушення протоколу безпеки.

Управління охорони здоров'я Неаполя дала рекомендації Наполі не їхати на матч проти Ювентуса.