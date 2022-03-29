Италия

Наполі запропонував за одного з лідерів “нероверді” меньше грошей, чим ті за нього заплатили.

Наполі зацікавився півзахисником Сассуоло Хамедом Траоре, але пропозиція тільки розсмішила “нероверді” — повідомляє Corriere dello Sport.

За одного з найбільш яскравих виконавців Сассуоло Наполі запропонував 15 мільйонів євро, і це при тому, що ринкова вартість івуарійця становить близько 20 мільйонів. До того ж минулого року Сассуоло заплатив Емполі за Хамеда 16 мільйонів.

22-річний Траоре провів 4 матчі у складі національної збірної Кот-д'Івуар (0 голів) та грав за Емполі (43 матчі в усіх турнирах, 2 голи) та Сассуоло (92, 15).