Италия

Іспанський захисник не допоможе команді у найближчих матчах.

Барселона в рамках першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи грала проти Айнтрахта – матч завершився нічиєю.

Центральний захисник Барселони Жерар Піке отримав ушкодження у першій половині гри та залишив поле.

Як повідомляє офіційний сайт каталонців, у досвідченого футболіста виявили тендинопатію м'язу лівого стегна, що приводить, проте клуб не назвав термінів відновлення.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, у кого найбільша заробітна плата у Ла Лізі.