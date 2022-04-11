Италия

Англійський форвард може перебратися до Італії.

Джессі Лінгард розглядає варіант продовження кар'єри у Серії А — резюмує Football Italia повідомлення ЗМІ.

Контракт Джесі з Манчестер Юнайтед закінчується у червні 2022 року, подовжувати його ані він, ані клуб наміру не мають, тож зараз найбільш вирогідними є два варіанти: АПЛ або від'їзд до Італії.

В Англії інтерес до Лінгарда мають Вест Гем та Н'юкасл, а в Італії — Мілан, Ювентус та Рома. Сам футболіст схиляється до Серії А, маючи наочний приклад того, як відродилася на Апеннінах кар'єра Смоллінга та Абрагама.

29-річний вінгер провів 32 матчі за національну збірну Англії (6 голів) та грав за Манчестер Юнайтед (229 матчів в усіх турнирах, 35 голів), Лестер (5, 0), Бірмінгем (13, 6), Брайтон (17, 4), Дербі Каунті (15, 2) та Вест Гем (16, 9).