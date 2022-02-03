Англия

Немецкий специалист прокомментировал решение оставить вингера в команде.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник поделился подробностями трансферной истории вокруг полузащитника Джесси Лингарда.

Английский вингер хотел присоединиться к Ньюкаслу до закрытия зимнего трансферного окна, но "красные дьяволы" не согласились отпустить его.

"Джесси попросил выходной до следующего понедельника, чтобы собраться с мыслями. Он не ушел из-за проблем с Мейсоном Гринвудом и из-за того, клуб не договорился с другим клубом", – приводит слова Рагника пресс-служба английского клуба.

В текущем сезоне Лингард провел 14 поединков в футболке МЮ, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Гринвуда выпустили из-под стражи под залог.