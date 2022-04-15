Бельгійський нападник може залишитись у команді.
Дріс Мертенс, getty images
15 апреля 2022, 19:54
Наполі розглядає можливість посилення складу на трансферному ринку, але не забуває про внутрішні ресурси.
Як повідомляє Radio Kiss Kiss, неаполітанці запропонували новий контракт нападнику Дрісу Мертенсу.
У поточному сезоні Серії А на рахунку Мертенса 21 матч у футболці Наполі, в яких він забив сім м'ячів, а також віддав одну гольову передачу.
Раніше сам форвард висловився щодо свого майбутього у Наполі.