Италия

Бельгійський нападник може залишитись у команді.

Наполі розглядає можливість посилення складу на трансферному ринку, але не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє Radio Kiss Kiss, неаполітанці запропонували новий контракт нападнику Дрісу Мертенсу.

У поточному сезоні Серії А на рахунку Мертенса 21 матч у футболці Наполі, в яких він забив сім м'ячів, а також віддав одну гольову передачу.

Раніше сам форвард висловився щодо свого майбутього у Наполі.