Италия

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Міланом.

Інтер у рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Мілану здобув упевнену перемогу, ще до перерви відправивши у ворота суперників два м’ячі (3:0).

Інтер — Мілан 3:0 Відео голів та огляд матчу

Нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, на рахунку якого одразу два голи власної команди, розповів про свої враження від звітної зустрічі.

"Я щасливий, тому що ми гратимемо ще в одному фіналі. Ми працюємо над тим, щоб вивести Інтер у флагмани в Італії й сьогодні ввечері ми знову довели це. Уболівальники задоволені, і ми також.

Мої мати та батько приїхали відвідати мене та мою родину, тому вони були на трибунах. Я не можу просити в Бога більшого, аніж можливості присвятити голи і цю перемогу для них, тому що вони постійно підштовхують мене до розвитку і підтримують.

Як я вже казав, є речі, які мені не подобаються в Інтері, але я захищатиму його футболку, клуб довіряє мені, а я намагаюся відплатити їм на полі за це, ось що важливо.

Ми знаємо, що втратили кілька важливих очок у чемпіонаті до цього, тому нам потрібно почергово розглядати кожну гру окремо. Це важко, у нас залишилося шість матчів, і ми маємо відіграти їх так само, як сьогодні ввечері", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє домашній матч проти Роми.