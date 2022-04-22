Италия

Власник Мілану має намір зберегти 10% акцій клубу.

Перемовини між Investcorp та Elliott йдуть настільки швидко, що вже до кінця квітня Мілан може змінити власника — повідомляє Gazzetta dello Sport.

Власники Мілану хочуть зберегти у власності 10% акцій футбольного клубу. Повністю клуб оцінюють в 1,1 мільярда євро.

За інформацією видання, власники Investcorp хочуть залишити у клубі Паоло Мальдіні та Рікі Массару та попрощатися з Іваном Газідізом.

Фінальна частина перемовин повинна пройти в Лондоні наприкінці квітня.