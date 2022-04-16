Италия

Офіційні представники клубу інформацію не коментують.

Інвестіційний фонд Investcorp, що базується у Бахрейні, зробив пропозицію Elliott пропозицію про придбання Мілану за 1,1 мільярдів євро — резюмує Football Italia інформацію ЗМІ.

Незважаючи на публікації L'Equipe, Bloomberg та інших, представники Мілану та власники клубу не коментують інформацію.

“Я не можу коментувати цю інформацію, — повідомив директор Мілана Паоло Мальдіні. — Наразі нас більше цікавить боротьба за “скудетто” та Кубок Італії”.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан змінить спонсора.