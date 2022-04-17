Италия

Ситуація пов'язана з майбутнім Леонардо.

Якщо Леонардо покине посаду спортивного директора ПСЖ, разом з ним може піти Джанлуїджи Доннарумма — вважає L'Equipe.

Інформація про інтерес до Мілану інвестиційного фонду Investcorp робить повернення Доннарумми до Мілану можливим з фінансової точки зору, але враховуючи надійність теперішнього воротаря, Мен'яна, це недоцільно зі спортивної сторони.

Неодноразово повідомлялося, що Доннарумма незадоволений своїм положенням у ПСЖ.

Не треба також забувати, що перехід Донарумми — цілком ідея Леонардо.