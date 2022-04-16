Италия

Виконавчий директор Investcorp опосередковано підтвердив своє зацікавлення.

Незважаючи на те, що представники Мілану не підтвердили інтерес до клубу нового інвестора, такий висновок можна зробити з Твіттера голови фонду Investcorp.

“Вітаю Мілан з поверненням на лідируючу позицію в Серії А, — написав виконавчий директор фонду з Бахрейну Мохамед Аль-Арді. — Щасливої Пасхи всім його вболивальникам, які її святкують!”

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

Раніше повідомлялося, що Investcorp запропонував Elliott 1,1 мільярда євро за Мілан.