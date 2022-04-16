Виконавчий директор Investcorp опосередковано підтвердив своє зацікавлення.
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16 апреля 2022, 11:39
Незважаючи на те, що представники Мілану не підтвердили інтерес до клубу нового інвестора, такий висновок можна зробити з Твіттера голови фонду Investcorp.
“Вітаю Мілан з поверненням на лідируючу позицію в Серії А, — написав виконавчий директор фонду з Бахрейну Мохамед Аль-Арді. — Щасливої Пасхи всім його вболивальникам, які її святкують!”
Раніше повідомлялося, що Investcorp запропонував Elliott 1,1 мільярда євро за Мілан.