Италия

У молодіжній збірній України можуть з'явитися нові футболісти.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував ситуацію із легіонерами.

"Майже всі легіонери приєднаються до нас вчасно, тільки Желізко, прибуде пізніше, у них чемпіонат закінчується в 20 числах.

Мабуть, усі, хто мають можливість грати за кордоном, вони будуть у нас. Це Таловеров, який дуже добре зараз проявляє себе за Славію, Желізко, В'юнник, Кухаревич, Супряга. Є кандидати, за якими слідкуємо, але поки не говоритиму прізвища, якщо добре себе проявлять за клуб, все можливо.

Кухаревич зараз набрав форми, в останніх матчах уже грає, має ігрову практику. У Супряги трохи складніша ситуація. Розмовляв трохи з італійцями, має невеликі проблеми, але нічого, ми в нього віримо і розраховуємо.

В'юник підписав контракт із Цюріхом. Дуже хороший варіант, він поки що не грав, але гадаю, що коли набере кондиції, обов'язково гратиме. Найголовніше, що він зараз тренується", - наводить слова Ротаня ТК Футбол 1/2/3.

Також Ротань розповів, коли збереться його команда і як Рух допомагає у підготовці гравців.

"Ми зберемося приблизно 15 травня і приступимо до підготовки. Найголовніше, що наші футболісти – професіонали. Хтось тренується самостійно. Зі свого боку, ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх тренувальним процесом. Дякуємо Козловському Григорію Петровичу за те, що він погодився взяти кількох футболістів, які на сьогоднішній день не мали змоги тренуватися. Вони почнуть підготовку з Рухом", - додав Ротань.

Раніше стало відомо, де збірна України U-21 буде грати домашні матчі.