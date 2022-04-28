Компанія Халдуна Аль-Мубарака володіє частиною потенційного власника “дияволів”.
Халдун Аль-Мубарак, Getty Images
28 апреля 2022, 10:50
Вже завтра Мілан може стати власністю фонду з Бахрейна Investcorp, але Gazzetta dello Sport та Tuttomercacoweb стверджують, що частина нового інвестора “россонері” належить власнику Манчестер Сіті.
Мова йде про державну компанію Мубадала з ОАЕ, яка належить президенту Манчестер Сіті Халдуну Аль-Мубараку, і саме цій компанії належить 20% акцій Investcorp, яка планує заплатити 1,18 мільярда євро за Мілан.
Чи стане це на заваді придбанню Мілана — поки не повідомляється, але відомо, що Investcorp планує інвестувати в трансфери “дияволів” 300 мільйонів євро.
У середу, 27 квітня, Інтер неочікувано програв Болоньї та не зміг посунути Мілан з першого місця.