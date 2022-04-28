Италия

Залишати форварда “стара сіньора” не збирається.

Ювентус хоче активувати опцію викупу Мойзе Кіна, арендованого у Евертона повідомляє Foot Mercato.

Згідно з угодою, Юве має заплатити 3 мільйони за перший сезон і 4 за другий, до того ж викупити його за 28 мільйонів євро, якщо це станеться у сезоні-2021/22, або за 31 мільйон, якщо після початку сезону-2022/23.

Ювентус не дуже задоволений Кіном, але сподівається його вигідно продати, тож, щоб не платити зайві 3 мільйони, хоче оформити угоду в цьому сезоні.

22-річний фрвард провів 12 матчів (4 голи) за національну збірну Італії та грав за Ювентус (58 матчів в усіх турнирах, 14 голів), Верону (20, 4), Евертон (39, 4) та ПСЖ (41, 17).