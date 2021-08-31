Италия

Ювентус арендовал нападающего у Эвертона.

Туринский Ювентус на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Эвертона Мойзе Кина.

Речь идет об аренде футболиста сроком на два года с правом выкупа за 28 миллионов евро.

Отметим, что Ювентус в 2019 году продал Кина английскому Эвертону за 27,5 миллионов евро. Также итальянец в минувшем сезоне выступал в аренде в ПСЖ.

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