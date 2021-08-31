Ювентус арендовал нападающего у Эвертона.
Мойзе Кин, фото ФК Ювентус
31 августа 2021, 11:10
Туринский Ювентус на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Эвертона Мойзе Кина.
Речь идет об аренде футболиста сроком на два года с правом выкупа за 28 миллионов евро.
Отметим, что Ювентус в 2019 году продал Кина английскому Эвертону за 27,5 миллионов евро. Также итальянец в минувшем сезоне выступал в аренде в ПСЖ.
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