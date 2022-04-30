Италия

Відбувся поєдинок 35 туру італійського чемпіонату, в якому зустрічалися команди з нижньої частини турнірної таблиці.

У черговому матчі 35 туру італійської Серії А Сампдорія на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Дженоа з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині першого тайму, коли на 25 хвилині результативним ударом відзначився Абдельхамід Сабірі. На останній хвилині матчу Крішито мав чудовий шанс зрівняти рахунок, але він не зміг реалізувати пенальті.

Таким чином, Сампдорія зробила важливий крок до порятунку місця в Серії А, набравши 33 очки, що залишає її на 16-му місці у восьми балах від зони вильоту. У Дженоа 25 балів та 19 рядок.

Сампдорія — Дженоа 1:0

Гол: Сабірі, 25.

Сампдорія: Аудеро — Берешинскі, Феррарі, Коллі, Ауджелло — Екдаль — Кандрева (Конті, 83), Сенсі (Віейра, 68), Торсбі, Сабірі (Квальярелла, 87) — Капуто.

Дженоа: Сірігу — Васкес (Крішито, 46), Естігор, Бані, Френдруп — Гальдамес (Йебоа, 73), Бадель, Стураро (Портанова, 38) — Амірі (Мелегоні, 56), Екубан (Гюдмюндссон, 56), Дестро.

Попередження: Аудеро, Берешинскі — Мелегоні.

На 90+5 минуте Крішито (Дженоа) не реалізував пенальті.