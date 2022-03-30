Италия

Захисник провів останній матч за “скуадру адзурру”.

Після товариської зустрічи зі збірною Туреччини, виграної з рахунком 3:2, капітан італійської команди Джорджо К'єлліні оголосив про припинення міжнародної кар'єри.

Про це захисник Ювентуса, якій передав капитанську пов'язку Джанлуїджи Доннаруммі, повідомив у своєму Інстаграм.

“Ми планували грати сьогодні в іншому матчі, — написав 37-річний ветеран. — Ми пережили один з найважчих моментів в кар'єрі, але залишаємося міцно стояти на ногах”.

“Тепер історію Італії будуть писати інши, й ця історія буде славною! Сподіваюсь, вони ще не один раз переживатимуть ті емоції, які ми пережили минулого літа. FORZA AZZURRI!”

К'єлліні провів 116 матчів у складі національної збірної Італії та забив 8 м'ячів, переможець Євро-2020.