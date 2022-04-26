Ветеран офіційно вирішив покинути збірну.
Джорджо К'єлліні
26 апреля 2022, 11:52
В Лондоні, на Уемблі, під час матчу між Італією та Аргентиною Джорджо К'єлліні попрощається зі “Скуадрою Адзуррою” — повідомляє Sky Sports.
Рішення захисник прийняв після невдачі у відборі на ЧС-2022, але точна дата прощання стала відома пізніше.
На Вемблі в матчі “Фіналиссіма-2022” зійдуться чемпіон Європи Італія та чемпіон Південної Америки Аргентина.
37-річний К'єлліні провів 116 матчів за національну збірну Італії та забив 8 голів.