Италия

Ветеран офіційно вирішив покинути збірну.

В Лондоні, на Уемблі, під час матчу між Італією та Аргентиною Джорджо К'єлліні попрощається зі “Скуадрою Адзуррою” — повідомляє Sky Sports.

Рішення захисник прийняв після невдачі у відборі на ЧС-2022, але точна дата прощання стала відома пізніше.

На Вемблі в матчі “Фіналиссіма-2022” зійдуться чемпіон Європи Італія та чемпіон Південної Америки Аргентина.

37-річний К'єлліні провів 116 матчів за національну збірну Італії та забив 8 голів.