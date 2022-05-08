Италия

Для українського хавбека це був сьомий асист цього сезону.

Наразі проходить поєдинок 36 туру італійської Серії А між Спецією та Аталантою.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині зустрічі, коли український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський віддав результативну передачу на нападаючого Луїса Муріеля.

Для 29-річного українця це була сьома гольова передача цього сезону, в якому він забив 10 голів.

Також зазначимо, що інший українець Віктор Коваленко залишився на лаві запасних спецій.

Нагадаємо, на Football.ua доступна відео онлайн-трансляція матчу Спеція — Аталанта.