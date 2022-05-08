Италия

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 36 туру італійської Серії А на нас чекає протистояння між Спецією та Аталантою, в яких виступають одразу два українці – Віктор Коваленко та Руслан Маліновський відповідно.

Стежити за всіма подіями матчу ви зможете на Football.ua. Медіасервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію матчу на території України.

Матч відбудеться сьогодні, 8 травня, о 13:30 за київським часом.

Після 35 турів Спеція набрала 33 очки і посідає 15 місце в турнірній таблиці Серії А, а у Аталанти 56 балів і восьмий рядок — поза зоною єврокубків.