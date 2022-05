Сьогодні, 8 травня, відбудеться матч 36 туру італійської Серії А, у якому Спеція на своєму полі прийме Аталанту.

Тренерські штаби команд вже визначились із футболістами, які вийдуть у стартових складах на дане протистояння.

👥 Scendiamo in campo così a La Spezia!



🔥 How we line up for #SpeziaAtalanta!



Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/8KEqjox0xP