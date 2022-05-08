Италия

Стали відомі стартові склади команди на матч італійської Серії А.

Сьогодні, 8 травня, відбудеться матч 36 туру італійської Серії А, у якому Спеція на своєму полі прийме Аталанту.

Тренерські штаби команд вже визначились із футболістами, які вийдуть у стартових складах на дане протистояння.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вийде на поле зі стартових хвилин, а його співвітчизник Віктор Коваленко розпочне гру з лави запасних Спеції.

Після 35 турів Спеція набрала 33 очки і посідає 15 місце у турнірній таблиці Серії А, а в Аталанті 56 балів і восьма строчка — поза зоною єврокубків.

Нагадаємо, на Football.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу Спеція – Аталанта. Початок – о 13:30 за київським часом.