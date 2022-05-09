Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

Мілан у гостьовому матчі проти Верони в рамках 36-го туру італійської Серії A зумів зробити черговий крок до чемпіонського титулу. Команда Стефано Пьолі врятувалася від проміжної поразки за підсумками першого тайму, проте вже на початку другого вийшла вперед за рахунком, а потім, уже на завершення гри, закріпила власний успіх.

Огляд матчу:

Верона — Мілан 1:3

Голи: Фараоні, 38 — Тоналі, 45, 49, Флоренці, 86

Верона: Монтіпо — Гюнтер, Касале (Онгла, 66), Чеккеріні (Шутало, 79),— Фараоні (Депаолі, 66), Тамез, Іліч, Лазович —Капрарі, Барак — Сімеоне (Лазанья, 72).

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 84), Томорі, Калулу, Ернандес — Тоналі, Кесс’є — Салемакерс (Жуніор Мессіас, 62), Круніч (Беннасер, 68), Рафаел Леау (Ібрагімович, 84) — Жиру (Ребіч, 63).

Попередження: Фараоні (45), Іліч (70) — Рафаел Леау (45).