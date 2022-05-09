Италия

Колектив Стефано Піолі йде за чемпіонським титулом.

У рамках 36 туру Серії А Мілан зумів обіграти Верону (3:1).

"Россонері" лідирують у чемпіонаті Італії, набравши 80 очок. Це сталося вперше з сезону-2011/12 – тоді чемпіоном став Ювентус, який набрав 84 пункти.

80 — AC Milan have earned 80 points in a single Serie A season for their first time since 2011/2012 campaign (also 80, but after 38 games). Climbing.#VeronaMilan pic.twitter.com/lvciyL34du — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) May 8, 2022

Таким чином, Мілан уперше за десять років у Серії А набрав 80 очок за один сезон.

Наприкінці сезону Мілану залишилося зіграти проти Аталанти та Сассуоло. "Россонері" випереджають Інтер на два пункти, а "нерадзуррі" мають зіграти з Кальярі та Сампдорією.