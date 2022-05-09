У рамках 36 туру Серії А Мілан зумів обіграти Верону (3:1).

"Россонері" лідирують у чемпіонаті Італії, набравши 80 очок. Це сталося вперше з сезону-2011/12 – тоді чемпіоном став Ювентус, який набрав 84 пункти.

Таким чином, Мілан уперше за десять років у Серії А набрав 80 очок за один сезон.

Наприкінці сезону Мілану залишилося зіграти проти Аталанти та Сассуоло. "Россонері" випереджають Інтер на два пункти, а "нерадзуррі" мають зіграти з Кальярі та Сампдорією.