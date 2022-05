У рамках 36 туру Серії А Мілан зумів обіграти Верону (3:1).

"Россонері" лідирують у чемпіонаті Італії, набравши 80 очок. Це сталося вперше з сезону-2011/12 – тоді чемпіоном став Ювентус, який набрав 84 пункти.

80 — AC Milan have earned 80 points in a single Serie A season for their first time since 2011/2012 campaign (also 80, but after 38 games). Climbing.#VeronaMilan pic.twitter.com/lvciyL34du