Италия

Функціонер Мілану прокоментував чергову звитягу своєї команди.

Мілан у матчі 36-го туру італійської Серії A в гостях обіграв Верону (3:1), завдяки чому став на крок ближче до заповітного чемпіонського титулу.

Верона — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу

Технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні після цієї гри прокоментував стан команди на поточний момент.

"Дуже складно віднайти почуття спокою, коли довкола нас зберігається такий рівень ентузіазму. Це була гра, у якій, на відміну від протистояння проти Лаціо, ми почали дуже сильно та домінували впродовж перших 20-25 хвилин, але потім пропустили.

Якщо ви виявитеся до цього не готовими, то це може спровокувати подальше виникнення кризи. Коли до кінця сезону залишилося так мало матчів, а ми всі вже бачимо фінішну лінію, команда має бути достатньо зрілою, аби реагувати правильно. Інакше — вона втратить голову.

Маю привітати хлопців, бо вони зробили все, що ми від них просили. У тому числі, це стосується тих, хто виходив із лави запасних.

Залишилося ще два матчі. Вони будуть дуже непростими, але й не такими, якими ми зіграли сьогодні.

Я подивився на гру Аталанти. Вона досі жвава та енергійна, хоче потрапити до Європи. Будемо грати проти неї на переповненому Сан Сіро, тому на нас буде чинитися величезний тиск. Але ми з ним упораємося", — заявив колишній гравець "россонері".

Матч Мілан — Аталанта відбудеться 15 травня.