Италия

Італійський фахівець оцінив перемогу "фіалок" над "вовками".

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно прокоментував перемогу своєї команди у матчі 36 туру італійської Серії А проти Роми (2:0).

"Нам були потрібні ці очки, бо останнім часом ми прикро помилялися. Наприклад, ми добре виступили проти Мілана, але не набрали очок, тому ми хотіли створити відчуття сталості.

Це був чудовий сезон, тому якщо ми збережемо цю концентрацію, нікому не буде легко з нами. Це наш перший сезон з новим проектом, майже все змінилося порівняно з минулим роком, так що це подорож, тому деякі зльоти та падіння природні. Ми заклали основи", — наводить слова Італьяно Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна — Рома.