Италия

Жозе Моуріньо підбив підсумки матчу чемпіонату Італії проти Фіорентини.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо прокоментував поразку своєї команди у матчі 36 туру італійської Серії А проти Фіорентини (0:2), висловивши своє незадоволення роботою арбітра системи ВАР Лукой Банті.

"Сьогодні є подвійне пояснення. Очевидно, що після гри в четвер у Лізі конференцій нам виразно не вистачало фізичних та розумових сил порівняно з командою, яка мала цілий тиждень на підготовку.

Але я хочу почути пояснення від містера Банті з Ліворно, що недалеко звідси. Я вже бачив повтор, це торкання, а не фол. Суддя був поруч і не дав пенальті, але в кімнаті ВАР втрутився містер Банті.

Крім пенальті, Фіорентина була сильнішою, вони грали в іншому темпі і з іншою концентрацією, тому заслужили на перемогу. Проблема в тому, що ми говоримо не тільки про ці три моменти, але про багато, багато інцидентів, яким у нас немає пояснення.

Чому система ВАР викликала такого рефері, як Гуїда, який знаходився за 10 метрів і чудово бачив, що це не пенальті? Чому? Це пояснення, які хочемо почути, але їх немає.

Так, ми перебуваємо у фіналі єврокубкового турніру, який поглинає емоції та енергію такого клубу, як Рома, але у нас також є чемпіонат, і це, відверто кажучи, забагато. Те, що продовжує відбуватися із цією командою, просто занадто.

Ми знаємо, що користуємося повагою вболівальників Роми, але ми також хочемо пошани від таких як Банті, які сидять у своїх зручних кріслах і забирають у цієї команди багато очок", — наводить слова Моуріньо Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна — Рома.