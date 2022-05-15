Команда Лучано Спаллетті здобула комфортну перемогу.
Гравці Дженоа, Getty Images
15 травня 2022, 18:08
У рамках 37 туру італійської Серії А Наполі вдома знищив Дженоа з рахунком 3:0.
У першому таймі гра була дуже цікава, адже обидві команди мали моменти. Але забив Наполі. Осімген скористався асистом від Ді Лоренцо та відкрив рахунок.
У другому таймі також гра була досить рівна, але господарі забивали, а гостям не фартило. На 65 хвилині рахунок 2:0 з пенальті зробив Інсіньє, а на 81 справу до розгрому довів Лоботка.
Після поразки Дженоа вже не має шансів на збереження прописки у Серії А та наступний сезон проведе у другому за силою дивізіоні країни.
Наполі — Дженоа 3:0
Голи: Осімген, 32, Інсіньє, 65, Лоботка, 81
Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Рахмані, Кулібалі, Руй (Гулам, 73) — Ангісса (Демме, 83), Руїс (Лоботка, 73), Лосано, Мертенс (Зеліньскі, 73), Інсіньє (Елмас, 88) — Осімген.
Дженоа: Сірігу — Крішито, Остігар, Бані, Гефті (Ернані, 56) — Бадель (Френдруп, 24), Гальдамес (Мелегоні, 74), Портанова (Екубан, 56), Амірі, Гюдмундссон (Дестро, 74) — Йєбоа.
Попередження: Лоботка, Гальдамес.