Италия

Команда Лучано Спаллетті здобула комфортну перемогу.

У рамках 37 туру італійської Серії А Наполі вдома знищив Дженоа з рахунком 3:0.

У першому таймі гра була дуже цікава, адже обидві команди мали моменти. Але забив Наполі. Осімген скористався асистом від Ді Лоренцо та відкрив рахунок.

У другому таймі також гра була досить рівна, але господарі забивали, а гостям не фартило. На 65 хвилині рахунок 2:0 з пенальті зробив Інсіньє, а на 81 справу до розгрому довів Лоботка.

Після поразки Дженоа вже не має шансів на збереження прописки у Серії А та наступний сезон проведе у другому за силою дивізіоні країни.

Наполі — Дженоа 3:0

Голи: Осімген, 32, Інсіньє, 65, Лоботка, 81

Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Рахмані, Кулібалі, Руй (Гулам, 73) — Ангісса (Демме, 83), Руїс (Лоботка, 73), Лосано, Мертенс (Зеліньскі, 73), Інсіньє (Елмас, 88) — Осімген.

Дженоа: Сірігу — Крішито, Остігар, Бані, Гефті (Ернані, 56) — Бадель (Френдруп, 24), Гальдамес (Мелегоні, 74), Портанова (Екубан, 56), Амірі, Гюдмундссон (Дестро, 74) — Йєбоа.

Попередження: Лоботка, Гальдамес.