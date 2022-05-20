Италия

Шведський футболіст послався на проблеми зі здоров'ям.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович відмовився від виклику до розташування збірної України, повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, 40-річний швед не виступатиме у складі своєї національної команди у найближчих матчах Ліги націй.

Зазначається, що форвард відмовився від запрошення до збірної через проблеми зі здоров'ям і ця відмова не матиме впливу на подальшу долю в національній команді.

Нинішнього сезону Ібрагімович провів 22 поєдинки, в яких забив вісім голів і зробив три асисти.

Нагадаємо, у червні Швеція проведе чотири ігри Ліги націй — проти збірних Словенії, Сербії, а також дві з Норвегією.