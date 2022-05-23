Італійський клуб бажає зберегти захисника.
Фікайо Томорі, getty images
23 травня 2022, 21:34
Мілан уже розпочинає підготовку до наступного сезону після виграного чемпіонату Італії, бажаючи зберегти своїх лідерів.
Як повідомляє видання The Telegraph, італійський клуб хоче підписати нову угоду із захисником Фікайо Томорі.
Чинний контракт англійського футболіста спливає влітку 2025 року, але Мілан хоче заохотити Томорі новою угодою.
Нагадаємо, що Орігі пройде медобстеження в Мілані наступного тижня.