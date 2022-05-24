Италия

Український фахівець досі не може працювати з іншими клубами.

Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко прокоментував чемпіонство "россонері" в італійській Серії А, а також розповів, коли повернеться на тренерську лаву.

"Перемога Мілана стала великою перемогою. Я вітаю всіх після 11 років без перемог.

Я не знаю, коли повернуся на тренерську лаву, у мене досі чинний контракт з Дженоа", - наводить слова Шевченка Milan Posts.

Також український фахівець оцінив перспективи на майбутнє для Рафаеля Леау та Златана Ібрагімовича.

"Леау залежить сам від себе. Він хлопець, який провів чудовий чемпіонат. Що стосується Ібрагімовича, то поки у нього є мотивація, яку він показав цього сезону, він може ще грати", — додав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко зіграв у благодійному матчі та допоміг своїй команді перемогти.