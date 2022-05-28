Италия

Португальський форвард відреагував на чутки щодо його можливого трансферу в Реал.

Нападник Мілана Рафаель Леау прокоментував останні трансферні чутки, які пов'язують його із можливим переходом до мадридського Реалу.

"У мене ще два роки контракту з Міланом. Я почуваю себе як вдома, та мені приємно, що клуб називає мене недоторканним.

Я радий читати чутки про перехід в Реал, але я зберігаю спокій. Пишаюся можливістю працювати з такими досвідченими футболістами.

Я покинув Спортінг в дуже молодому віці та відправився в Лілль. Люди можуть цього не усвідомлювати, але Ліга 1 також є сильним чемпіонатом, де я прогресував.

Перші два роки в Мілані склалися не так, як я хотів, але зараз я більш зрілий та сподіваюся на велике майбутнє", - наводить слова Леау Footall-Italia.

Раніше повідомлялося, що Шахтар влітку 2021 року міг придбати Леау.