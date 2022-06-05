Аргентинський форвард невдовзі стане вільним агентом.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
05 червня 2022, 16:01
Нападник Ювентуса Пауло Дібала наступного тижня проведе переговори із міланським Інтером. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" запропонує 28-річному аргентинцю угоду на чотири роки з окладом шість мільйонів євро на рік.
Діючий контракт Пауло зі "старою синьйорою" розрахований до кінця червня 2022 року і він уже оголосив, що покине туринський клуб як вільний агент.
Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.