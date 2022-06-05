Италия

Аргентинський форвард невдовзі стане вільним агентом.

Нападник Ювентуса Пауло Дібала наступного тижня проведе переговори із міланським Інтером. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" запропонує 28-річному аргентинцю угоду на чотири роки з окладом шість мільйонів євро на рік.

Діючий контракт Пауло зі "старою синьйорою" розрахований до кінця червня 2022 року і він уже оголосив, що покине туринський клуб як вільний агент.

Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.