Италия

Португальський захисник продовжить кар'єру в Італії.

Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Браги Леонарду Бутою.

Угода з 20-річним португальцем розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону молодий футболіст провів п'ять поєдинків у чемпіонаті Португалії, у яких відіграв на полі 130 хвилин.

За підсумками минулої кампанії Удінезе набрав 47 очок після 38 ігор та посів 12 місце у турнірній таблиці італійської Серії А.

Раніше повідомлялося, що Удінезе готовий поборотися з Торіно за Довбика.